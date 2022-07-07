Про те, як вона підтримує себе під час війни, молода дружина співака розповіла у новому посту у своєму Інстаграмі.

Так, Репяхова знайшла у себе в архіві знімок, зроблений ще до війни на тлі Львівського театру опери та балету. На ньому дружина Павлика стояла з великим букетом троянд і мило посміхалася.

«Яка хороша фотографія залишилася у моєму архіві. Через місяць війни, ще в березні, я для себе твердо вирішила, що повинна завалити себе працею, інакше я збожеволію. І зараз усе, що я тоді задумала, здійснюю сьогодні. Робота – мої ліки від усього», – розповіла Репяхова.

Вона повідомила, що зараз працює над двома проектами. Один із них передбачає створення її власного бренду.

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«Знаю, у такий час ризиковано. Знаю, що все дорожчає. Знаю, що багато класних фахівців виїхали з країни. Але в мене таке велике бажання, що воно спростовує все НІ на моєму шляху. Адже я не знаю, коли закінчиться моє життя, тому я живу тут і зараз. Сьогодні», - наголосила Репяхова.

Вона додала, що зараз у неї в житті є все необхідне, крім перемоги.

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