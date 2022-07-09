Популярна співачка Оля Полякова, яка за останні місяці об'їздила Європу та Америку з благодійними концертами на підтримку України, поділилася кадрами з виступу для українських захисників. За словами артистки, це був дуже хвилюючий концерт.

У своєму Instagram Оля опублікувала фото та відео, на яких можна побачити, як вона запалювала у товаристві хлопців із Збройних сил України. Для виступу Полякова обрала незвичайний образ – білу сукню, декоровану пір'ям, яка підкреслила фігуру та апетитні форми. Волосся красуні елегантно укладене, а на її обличчі легкий макіяж та сліпуча посмішка. І хоча це був концерт просто неба на імпровізованій сцені, Оля здорово запалила публіку.

У підписі до публікації зірка поділилася своїми враженнями від цього вступу: "Це був дуже хвилюючий концерт! Випробовую вдячність і віру в наших воїнів ЗСУ, і вірю в швидку перемогу! Дякую вам, наші рідні! Все буде Україна!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки: "Оля, яка ти молодець", "Це круто, що ви підтримуєте наших військових! Дякую", "Наша Оля", "Оля, ти молодець", "Чомусь нагадало фото Мерлін Монро , що виступала перед військовими", "Оля, дякую, що ти це робиш", "Оля – респект! Енергія, талант, трудяга, патріотка, красуня!", "Ви просто супер", "Красива, як квіточка".

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