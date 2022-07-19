Українська співачка Тетяна Решетняк, вболіва відома як Tayanna, майже ніколи не показує сина, але цього разу зробила виняток

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Тетяна Решетняк, як і більшість представників вітчизняного шоу-бізнесу, втекла з-під обстрілів. Знаменитість вирішила їхати кудись подалі. Із сином Даніелем Тетяна відлетіла на острів Балі, де любила відпочивати у мирний час.

Слід зазначити, що співачка майже не розповідає про особисте життя і не показує рідних людей.

Цього разу вона вирішила зробити виняток та показала свого сина на екзотичному острові.

На особистій сторінці в інстаграмі Решетняк оприлюднила рідкісне фото, де показала, як Даніель позував із рюкзаком. Хлопець прийшов із тренування, він займається футболом. Волосся його було скуйовджене.

Також на знімках видно, що Даніель дуже схожий на зіркову матусю.

Як відомо, Тетяна була одружена з саунд-продюсером компанії Black Star Inc Єгором Глібом, який на вісім років молодший за Решетняк. У 2013 році співачка подарувала чоловікові сина Даніеля, а незабаром подружжя розійшлося. Причиною розлучення, за словами артистки, стали часті зради Єгора.

Пізніше чоловік виїхав до Москви, де закрутив бурхливий роман із іншою українською співачкою, Ані Лорак.

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