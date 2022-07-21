Як пише Politeka.net , Макс Чмерковський - чемпіон світу з латиноамериканських танців, а також переможець американських "Танців зі зірками". Зірка також була першим українським "Холостяком", а торік став суддею українських "Танців з зірками". Тепер зірка засвітився з дружиною на червоній доріжці ESPYS 2022. Фото пари опублікували на сторінці Just Jared в Інстаграм.

На фото Макс був у чорному костюмі та білій сорочці, а Пета для заходу обрала блискучу шикарну сукню з ефектним вирізом. Пара обнялася на червоній доріжці, позуючи для знімка.

"Так весело", - написала під фото Пета.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чарівно", "Боже мій, вона карколомна, ти щасливчик, Макс (але ти не повинен себе лаяти)", "Такий красивий, а Пета така красива! Яка парочка", "Гарна пара Макс і Пета".

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