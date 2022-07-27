Так, Ігор Ісаков повідомив, що й досі не може сказати, де та коли відбудеться прощання з його дружиною.

«Що скажеш, виявляється бюрократична машина в нас ще не сама повільна. Не змогли сьогодні сьогодні дізнатися дату прощання. Єдине що знаю, це на наступній неділі. Кайзерлаутерн, Німеччина», - написав Ісаков на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у Німеччині відбудеться перше прощання з Писанкою. Саме там, у клініці, обірвалося життя улюблениці українских глядачів.

«Потім , після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. В Київ. Як скоро ,то буде залежати тільки від швидкості оформлення. Тож місце та час похорону в Києві напишу додатково», - повідомляв Ісаков.

Руслана Писанка пішля з життя від важкої хвороби, про яку знали тільки найближчі.

Як виявилося, у акторки та телеведучої був рак.

Цієї весною Руслана втратила маму – жінка важко хворіла.

Зараз вдівець Писанки збирає гроші, які будуть витрачені на спасіння дитини, «яка хворіє чимось, що подібне на те що було у Русі».