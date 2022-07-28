На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати вершковий сир маскарпоне вдома.

За словами Ярославського, щоб отримати приблизно 600г сиру - потрібно:

1 літр вершків 35% жирності

1г лимонної кислоти або 22г соку лимона (20г лимонної води)

Спершу беремо звичайну широку, але низьку каструлю або сотейник (пательню). Туди виливаємо вершки і, постійно помішуючи силіконовою лопаткою, майже доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Потім зменшуємо вогонь до мінімуму.

"Додаємо лимонну воду і повільно перемішуємо лопаткою поки суміш не загустіє, приблизно, 1-2 хвилини. Відставляємо на 30 хвилин, щоб завершився увесь процес згортання. Далі готую сито, кладу на нього марлю і перекладаю отриману масу у марлю, накриваю плівкою", — пояснює Володимир.

Потім зірка "Майстер Шеф" залишає сир у холодильнику на 8 годин (на ніч), і зранку в нас повністю готовий маскарпоне. Викладаємо його в будь-яку зручну баночку і зберігаємо в холодильнику.



Також Ярославський пояснив, як готувати лимонну воду: просто змішуємо окремо за пропорцією - 1г лимонної кислоти на 20г води.



Також можна використовувати вершки 30% і навіть 25% жирності, але тоді буде менший вихід сиру.

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