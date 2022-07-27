Співачка показала, як веселиться на відпочинку разом із близькими.

Відома українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, вирішила влаштувати відпочинок із чоловіком та дітьми. Кадрами співачка поділилася в Тік-Ток, показуючи щасливі та безтурботні моменти зі своїх буднів.

Так, цього разу виконавиця разом із чоловіком-мільярдером та дочками-близнючками вирушила на курорт. Камалія показала, як веселиться на віллі з шикарним басейном із трампліном та надувними колами.

"Довгоочікувані канікули. Конструкція "Пончик на пончик". Діти щасливі, а це найголовніше! Найшвидшого нам усім світу! І Перемоги!" – пише Камалія.

Потім вона показала, як разом із чоловіком вирішила зробити смачну вечерю та побалувати себе. Незважаючи на зайнятість, вони приготували стейки та похвалилися результатом.

Також Камалія виклала відео, на якому показала, як працює у лондонській студії звукозапису.

Як виявилось, Камалія вирушила до Великобританії, щоб записати нову пісню, яку присвятила Україні та сміливості українців.

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