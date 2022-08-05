Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно хвалилася своїм урожаєм, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, яким свого дня народження показала минулий рік життя.

У ролику можна побачити багато танців та розваги Ілони з молодшим сином. Також зірка в ролику показала себе у залаштунках світських заходів та зйомок різних телешоу, в яких брала участь.

Як виявилося, зірці виповнилося 34 роки, і у підписі до відео вона розповіла про цілі, які вона ставить перед собою наступного року.

"Мені 34. Дякую, що жива і всі рідні зі мною! Побажань є кілька: дожити до 35, поїсти кавунів херсонських, відпочити на Азовському морі, зібрати сім'ю на терасі власного будинку, ще раз вийти на сцену @tanci1plus1 і станцювати для людей. Дякую всім, хто залишається поряд. Дякую за улюблену роботу, яка повернула до життя, за закохані очі моїх учнів та за кожен прожитий день", - написала Гвоздьова.

А шанувальники та зіркові колеги почали вітати хореографа у коментарях до її відео, залишаючи теплі слова побажань.

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