Як пише Politeka.net , Володимир Дантес – відомий український співак. Зірка понад 10 років була разом із Надею Дорофєєвою, але після початку війни пара оголосила, що більше не разом. Після цього стало відомо, що Надя пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна, який теж розлучився зі своєю дружиною Дашею. А Володимира почали часто помічати з самою Дашею, але поки що офіційного підтвердження, що пара разом, немає. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Дантес поділився новим сторісом, де поділився радісною подією.

"Вітаю, фани. На початку вересня буде реліз нової пісні. І вперше вирішив особисто попросити допомогу з кліпом саме у вас", - написав Дантес.

"Усім привіт. У вересні буде реліз нової пісні і вирішив уперше попросити особисто про допомогу з кліпом. Хочу, щоб ми його зробили разом", - сказав Дантес у відеозверненні.

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