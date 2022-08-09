Як пише Politeka.net, Андрій Задворний – успішний український бізнесмен. Підприємець минулого року вирішив взяти участь у шоу "Холостячка", де була головною героїнею Злата Огнєвіч. Андрію вдалося перемогти на проекті, але одразу після зйомок він покинув знамениту "Холостячку". Проте Задворний став досить успішним блогером в Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.
А цього разу Задворний поділився фотографією зі спортзалу. Знаменитість сидів на тренажері, демонструючи підкачане тіло. Андрій вирішив пожартувати, перевернувши телефон і зробив фотографію догори ногами.
"Трохи поту", - написав на знімку в Інстаграм Андрій.
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Варто зазначити, що Андрій Задворний, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка займається волонтером та допомогою українським військовим, постійно висвітлюючи свою роботу у блозі, а також показуючи, які жахи творить російська армія в Україні.
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