Дружина Володимира Остапчука Крістіна Горняк розповіла, яка у неї вага, відповівши на запитання у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - успішний український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка ще 2020 року розлучився з Оленою Войченком, після чого відразу одружився з красунею Кристиною. Пара офіційно разом майже два роки і зараз активно будує заміський маєток, незважаючи на ситуацію в країні. При цьому після початку війни Володимир вирішив піти боронити Україну, а Христина зайнялася волонтерством. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина вирішила відповісти на запитання фанів.

"Поговоримо?" - запросила до розмови українців дружина Володимира.

"Яке зростання/вага? Скільки разів їсте?", - Запитав фанат.

"1,63. 45 кг. Є дуже люблю, їжу скільки хочу, але мінімум три рази на день", - написала Крістіна у відповіді.

Також зірка додала фото, де позувала у закритому купальнику на пляжі.

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