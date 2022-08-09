Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - успішний український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка ще 2020 року розлучився з Оленою Войченком, після чого відразу одружився з красунею Кристиною. Пара офіційно разом майже два роки і зараз активно будує заміський маєток, незважаючи на ситуацію в країні. При цьому після початку війни Володимир вирішив піти боронити Україну, а Христина зайнялася волонтерством. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Христина вирішила відповісти на запитання фанів.
"Поговоримо?" - запросила до розмови українців дружина Володимира.
"Яке зростання/вага? Скільки разів їсте?", - Запитав фанат.
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"1,63. 45 кг. Є дуже люблю, їжу скільки хочу, але мінімум три рази на день", - написала Крістіна у відповіді.
Також зірка додала фото, де позувала у закритому купальнику на пляжі.
Нагадаємо, дружина Остапчука похвалилася відпочинком без чоловіка у незвичайному образі .
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука розповіла про ганебну поведінку "добрих росіян" у Мілані перед українцями
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука у невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці .