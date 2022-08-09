Популярний український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно розлучився з дружиною, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу артист виклав незвичайне чорно-біле фото, а підпис до нього поділився своїми роздумами про те, як зберігати оптимізм і жити далі під час війни. На новій фотографії Тарас змальований у темних тонах, тут він у джинсовій куртці, у нього коротка стрижка, а на обличчі широка посмішка.

У підписі до публікації Цимбалюк поділився своїми думками про те, що треба продовжувати жити навіть у такі непрості часи. За словами актора, він захоплюється людьми, які зберігають та примножують оптимізм і сам намагається це робити, хоч і не завжди виходить.

"Ніяких загальних рецептів і формул не існує. Скажу єдине: кожен має усвідомити, що зараз його життя продовжується. От саме твоє життя, в цю секунду, коли ти читаєш цей пост. Не скажу, що я сам легко налаштовую себе оптимістично на всі боки… але точно раджу концентруватись на тому, що ви дійсно в цих рамках можете/вмієте", - написав Тарас.

Він також поділився думками про те, що жити одним днем ​​стало легше, адже ніхто не знає, а чи настав "завтра".

"Ми імпульсивніші, дух авантюризму відчувається практично у кожній людині, багато дій перестали відкладатись на завтра… бо, як мінімум, те «завтра» стало більш ефемерним…", - підсумував актор.

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