Як пише Politeka.net, Алла Костромічова є популярною моделлю з України та зіркою "Супер топ-модель по-українськи". Вона не так часто показує нові кадри і ще рідше говорить про сім'ю, щоб тримати її якнайдалі від зайвої уваги.

Як виняток Алла представила фото, на якому знята на відпочинку в Італії разом зі своїм чоловіком, італійським бізнесменом Джейсоном Капоне.

"Italiano vero", - підписала вона фото.

«Копія батька»; Чудово 🙏❤️; Найпрекрасніше - люди, що люблять один одного ❤️; Ті, що я можу, ви побачите, що ти, як я думаю, що; приголомшливі!; Гарна пара 😍😍🔥; Вашому чоловікові пощастило. Таку красуню відхопив!; Це батько? Схожа на тата» - пишуть у мережі. Як можна побачити, дружина моделі навмисно називають її батьком, акцентуючи увагу на різниці у віці.

Також популярна українська модель та володарка титулу "Міс Україна 2021" Ганна Неплях, яка з початку війни поїхала з України, а нещодавно повернулася, часто радує шанувальником яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася незвичайними кадрами, як стояла на цвяхах.

Схоже, Ганна вирішила поекспериментувати зі своєю витривалістю та взяла участь у заході з іншими дівчатами.

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