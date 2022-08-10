Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк". Дівчині вдалося перемогти на шоу, після чого пара одружилася і зараз виховує спільного сина на ім'я Лев. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала у чорному міні-купальнику.
"Це гра тіней", - написала у публікації Даша.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Слава Україні", "Даша, ви супер! Боже, який крутий у вас контент. Фото супер, видосики супер, ви велика молодець", "Фігура вогонь", "Ну шикарна ж", "Ідеальна, мотивуєш стати кращою", " Дуже красиво. Хорошого вам відпочинку з сином", "Які ви красиві", "Ну Даша, що Ви зі мною робите, сідаю на дієту!)", "Ось так звуки, це така природа там?", "Дуже красивий купальник, що за фірма?", "Що там такі за звуки цікаві?"
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Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна чесно зізналася, скільки набрала під час пологів.
Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова в чорному міні блиснула витонченою фігурою.
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