Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома виконавиця, яка має звання Заслуженої та Народної артистки України. Вона активно займається благодійністю для допомоги постраждалим українцям, влаштовує спеціальні концерти та почала спілкуватися з фанатами у соціальних мережах.

Нещодавно Кароль заявила, що українська музика захоплює серця і змушує відчути все, тому вона готова підтримати цікаві ідеї.

Кароль розпочала за просування музичної кар'єри хореографа «Танців із зірками» Діми Жука в рамках проекту «Молода кров», що привернуло ще більше уваги до виконавиці.

«Тину хочеться слухати та слухати. Яка вона мила та розумна. Пишаємось тобі Тіна і чекаємо нових пісень та дуетів; дуже ніжно та проникливо! Стосується кожної душі! А Тіна просто чарівна!; Вона така розумна та мудра, незважаючи на її красу! Як вона добре каже! А як вона тримається» - пишуть у мережі.

Ми також писали, стиль артистки часто опинявся в центрі обговорень, адже Тіна віддає перевагу досить розкішним вбранням з дорогоцінними аксесуарами.

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