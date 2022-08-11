Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про своє ставлення до російських пісень.

Співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич одразу висловилася в Інстаграм ще 24 лютого, що була і буде на боці громадян своєї країни. Артистка підтримує українців, розповідає про наших воїнів та всіляко надає інформаційну підтримку постраждалим.

Також Злата виступає проти агресії росіян та засуджує поширення російських пісень в Україні, коли артистам і так нелегко. За словами Злата, у неї не вкладається в голові, скільки ще має загинути людей, щоб наші люди перестали спонсорувати ворога.

«Скільки ще має прилетіти російських ракет, щоб припинили вживати російське г*но? В українських чартах є російські пісні. Це контент, створений ворогом, слухати його означає платити туди, звідки запускають ракети.

Якщо вже боротися проти ворога, то на всіх фронтах. До того ж, якась крута та сучасна українська музика. Скільки молоді талановитою!» – каже Злата.

Також артистка виклала миле фото та звернулася до шанувальників із емоційним закликом.

У підписі до публікації Огневич розповіла про прем'єру свого нового кліпу та закликала українців не дивитися російський контент. Я дякую кожному, хто підтримав новий кліп "СВІТЛО". Наш спільний проект із ДСНС України вже у ТОП-100 найкращих кліпів на YouTube. Але вище за нашу роботу є 10 кліпів російських артистів", - написала Злата.

Нагадаємо, "Створені один для одного": екс-"Холостяк" Макацарія продовжив медовий місяць з молодою дружиною вдома.

Як повідомляла Politeka, "Зробіть ще…": Могилевська показала, як палало в Криму і звернулася до хлопців із ЗСУ.

Також Politeka писала, що Анна Трінчер вразила засмагою, задерши сукню: "Знайдіть зайчика...".