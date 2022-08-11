Співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич одразу висловилася в Інстаграм ще 24 лютого, що була і буде на боці громадян своєї країни. Артистка підтримує українців, розповідає про наших воїнів та всіляко надає інформаційну підтримку постраждалим.
Також Злата виступає проти агресії росіян та засуджує поширення російських пісень в Україні, коли артистам і так нелегко. За словами Злата, у неї не вкладається в голові, скільки ще має загинути людей, щоб наші люди перестали спонсорувати ворога.
«Скільки ще має прилетіти російських ракет, щоб припинили вживати російське г*но? В українських чартах є російські пісні. Це контент, створений ворогом, слухати його означає платити туди, звідки запускають ракети.
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Якщо вже боротися проти ворога, то на всіх фронтах. До того ж, якась крута та сучасна українська музика. Скільки молоді талановитою!» – каже Злата.
Також артистка виклала миле фото та звернулася до шанувальників із емоційним закликом.
У підписі до публікації Огневич розповіла про прем'єру свого нового кліпу та закликала українців не дивитися російський контент. Я дякую кожному, хто підтримав новий кліп "СВІТЛО". Наш спільний проект із ДСНС України вже у ТОП-100 найкращих кліпів на YouTube. Але вище за нашу роботу є 10 кліпів російських артистів", - написала Злата.
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