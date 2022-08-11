Як пише Politeka.net, Андрій Задворний - успішний бізнесмен, який вирішив спробувати свої сили на шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч. Андрію вдалося перемогти на проекті, але одразу після зйомок він покинув співачку. Тепер Задворний досить успішний блогер і активно веде сторінку до Інстаграм.
А цього разу Андрій вирішив загадати загадку фанатам.
"З вікна якого я це знімаю? Тут є уважні люди", - написав Андрій.
"Маска Тарапати?", - Запитав фанат.
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"У Макса починається дуже цікавий період у житті, скоро він поділиться новинами, які шокують багатьох", - написав у відповідь Задворний.
Також зірка показав Макса, який сів до нього авто і пожартував з Андрія, щоб він довіз до вокзалу.
Фанати одразу запідозрили, що Тарапата одружується і це і є головна новина, яку приховує Андрій.
"Одружився чи що", "Він одружується", - написали фани.
"Ох, скільки цікавих новин на нас чекає", - продовжив інтригувати Андрій.
Нагадаємо, переможець "Холостячки" з Огневичем Задворним вразив виглядом у спортзалі.
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