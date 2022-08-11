Як пише Politeka.net, Андрій Задворний - успішний бізнесмен, який вирішив спробувати свої сили на шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч. Андрію вдалося перемогти на проекті, але одразу після зйомок він покинув співачку. Тепер Задворний досить успішний блогер і активно веде сторінку до Інстаграм.

А цього разу Андрій вирішив загадати загадку фанатам.

"З вікна якого я це знімаю? Тут є уважні люди", - написав Андрій.

"Маска Тарапати?", - Запитав фанат.

"У Макса починається дуже цікавий період у житті, скоро він поділиться новинами, які шокують багатьох", - написав у відповідь Задворний.

Також зірка показав Макса, який сів до нього авто і пожартував з Андрія, щоб він довіз до вокзалу.

Фанати одразу запідозрили, що Тарапата одружується і це і є головна новина, яку приховує Андрій.

"Одружився чи що", "Він одружується", - написали фани.

"Ох, скільки цікавих новин на нас чекає", - продовжив інтригувати Андрій.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" з Огневичем Задворним вразив виглядом у спортзалі.

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