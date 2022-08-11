Популярна блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя Микити Добриніна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька чарівних знімків із маленьким сином Левом на відпочинку в Туреччині. Тим часом її чоловік Микита знайшов нову роботу – ведучим програми "ЖВЛ".

На нових фотографіях Даша зображена на красивому білому пляжі серед шезлонгів та пальм, на руках вона тримає свого малюка. Перед камерою знаменитість з'явилася у стильній білій сукні з об'ємними рукавами. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Ну і не можу залишити вас без цих фото, вони якісь особливі та теплі. В особливому місці". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото блогерки, засипаючи її компліментами: "Кохання", "Такі красиві", "Який красивий", "Неймовірно смішний блондин", "Які красиві", "Які ж ви красиві", "Такі чудові", "Так люблю вашого хлопчика", "Дуже теплі".

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