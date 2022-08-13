Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор, шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Нещодавно зірка показала свою кохану - дуже молоду дівчину, ім'я якої зірка не розкрила. А цього разу у ТікТок Хіменес-Браво показав, як його супутниці з ним пощастило.

"Моїй дівчині пощастило. Згодні?", - написав Ектор.

На кадрах Хіменес-Браво показав безліч страв, якими балує свою кохану.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Уявляю, як вона щось приготує, йому не сподобається і він такий: на балкон", "Можливо", "Ще й як", "100%", "Ну, звісно", "Ви знаєте українську?", "А де бутерброди з ковбасою?(", , "Візьміть мене заміж", "Удочеріть мене будь ласка"," "Сита жінка - щаслива жінка, тому згодні, їй дуже пощастило. Щастя вам", "Ектор Хіменес-Браво має дівчину?" , "А прості страви готувати вмітніше? Щось типу борщу, вареників, юшки", "Звичайно ж згодні. Зокрема, смачної їжі. Ви ще й дуже класна людина, тому їй двічі пощастило. Щастя вам".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вихвалявся романтикою з коханою прямо в ліжку.

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" познайомив українців з авторським рецептом борщу.

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" затужив за коханою, яка залишилася у Польщі



