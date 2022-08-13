Нещодавно російський шоумен Максим Галкін залишив свою дружину з дітьми в Юрмалі, тож у мережі обговорили його спілкування з ними вдома у вільний час.

Пара Галкіна та Пугачової засудила дії Росії і тепер не може повернутися додому. Зірки буквально лишилися без свого знаменитого замку, який так довго будували. Після Ізраїлю зіркове сімейство оселилося в курортному місті Юрмала.

Максим Галкін тим часом продовжує гастролі різними країнами і спокійно жартує про безглузду поведінку деяких росіян та влади. Алла Пугачова ж більш стримана, проте неодноразово показувала шанувальникам, що вторгнення Росії на територію України не підтримувала і не буде.

У мережі звернули увагу на сімейне відео пари з дітьми:

Як мало потрібно дітям для радості! Гаррі, Єлизавета та Клавдія – дружна команда» – каже Галкін.

У мережі відповідають:

«Діти люблять, у шафах ховатися 😂; Яка краса! Діти, яке щастя, коли вони сміються! Гаррі все більше на вас стає схожим, просто копія; Яка краса; Це таке щастя - вміти радіти будь-якій фігні; Самій захотілося повернутися в дитинство!; Максиме, у вас такі класні діти. ❤️Дякуємо за миле відео, Максиме! зразковий батько! 👏❤️».

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