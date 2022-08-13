Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, а також переможниця "Танців зі зірками" з Максом Леоновим. Зірка після початку війни виїхала до Європи, а зараз знаходиться поряд із чоловіком у Танзанії, Африка. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Дімопулос вирішила поговорити із фанатами.
"Скучила за питаннями і відповідями. Скучила за вами", - написала Санта, запрошуючи фанів до розмови.
"Всіх росіян ненавидите тепер?..." - написав питання фанат.
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"Ні, не всіх. Уявіть, у мене навіть є російські друзі, деякі з них поїхали давно, отримавши алергію на задушливий авторитарний режим і відсутність волі, інші поїхали у зв'язку з останніми подіями. Вони допомагають фінансово і всім, що можуть. Ненависть взагалі не моє почуття, але є гостре почуття огиди і зневаги до людей, у яких відсутнє людське, емпатія, любов, добро, усвідомленість і розуміння світу в цілому. Також не переношу тих, хто "проти війни", але з імперськими замашками минулого, таких теж усіх відрізала від спілкування", – написала Санта.
Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос впечатлила изгибами в мини-бикини
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