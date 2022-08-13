Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка під час війни залишилася у Києві та почала активно волонтерити, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала у сторіс забавні кадри, на яких показала несподівані ніжності зі своїм улюбленцем блогером Олексієм Дурнєвим.

Даша та Олексій дружать досить давно, він багато разів знімав співачку у своїх ютуб-шоу, вони завжди весело проводять час. Схоже, ця пара знову зустрілася на зйомках. Спочатку в кадрі з'являється Дурнєв, який дивиться на себе, а потім каже: "Хочу показати вам щось гарне". В цей час чути, як за кадром сміється Даша.

Потім Астаф'єва з'являється в кадрі і каже: "Думала, це ти про себе. П'ять хвилин спостерігаю, як він налаштовує камеру і милується собою". Як видно, співачка при повному вбранні – на ній стильна зелена сукня, волосся елегантно покладене, а на обличчі яскравий макіяж із бордовою помадою.

"Ти мій лев", - каже Даша і ніжно притискається до Дурнєва, а потім ще цілує його в щоку. Також у сторіс артистка опублікувала колаж з кількох милих знімків з Олексієм, на яких вони посміхаються та обіймаються.

Нагадаємо, "Можна дивитися вічно": Ребрик знайшла незвичайну розвагу для доньок, фото.

Як повідомляла Politeka, "Ну як так схуднути?": Квіткова з "Холостяка" у купальнику похвалилася плоским животом.

Також Politeka писала, що "Наші діти герої": Могилевська довела до сліз, розповівши про подвиг маленьких українців, фото.