53-річна Лопес влаштувала таємне весілля з Беном Аффлеком кілька тижнів тому і одразу відзначилася на публіці. Артистка не тільки не стала розкривати деталі церемонії, а й не хотіла говорити про деталі медового місяця.

Нещодавно пара повернулася додому і тепер планує облаштувати свій будинок так, як їм заманеться. Для цього Аффлек вирішив продати свій неодружений будинок. А Лопес продовжує займатися своїми справами і не ховається від фотографів біля своєї танцювальної студії.

Не секрет, що нав'язливі люди з камерами були всюди і приємному проведенню часу в Парижі це не сприяло. Але Лопес провела медовий місяць досить добре. У мережі почали писати, ніби артистка зроблена зі сталі і поставилася до цього спокійніше.

Перед танцювальною студією Лопес також не стала скромничати і спокійно прогулялася у трендовому костюмі і показала себе такою, якою вона поза сценою.

Артистка останнім часом активізувала свою роботу над косметичним брендом, головною моделлю якого вона виступає. 53-річна зірка всіляко вихваляється своєю фігурою, щоб довести: її методика працює.

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