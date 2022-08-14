Ксенія Мішина, яка є першою "Холостячкою", вирішила похизуватися ефектною появою на червоній доріжці.

Як пише Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина ділиться в Інстаграм новими кадрами та часто розповідає про плани на майбутнє. Також артистка стала більш відкрито говорити про життя з єдиним сином та кар'єрою.

Цього разу Мишина розповіла, як з'явилася на урочистій церемонії відкриття разом із українським брендом від дизайнера Валерії Ковальської).

«Я знаю точно, що кожна справжня мрія обов'язково здійсниться! Сьогодні в момент, коли збувається ще одна мрія, я загадую нову! Ще більшу, ще ціннішу!» - Написала Мішина в Сторі.

Мішина зазначила, що для Платона це перший вихід на червону доріжку.

"Мій красунчик. Перший його крутий досвід», - підписала кадри із сином артистка.

До цього Ксенія розповіла, як відлетів закордон разом із сином Платоном і тепер проводить час у новому для себе місті. Нещодавно Ксенія повернулася додому і розповіла, що спочатку було страшно повертатися до Києва і вона не знала, як поставиться до всього син.

Однак зараз вони спокійно подорожують своєю країною, бувають вдома і Ксенія навіть почала розповідати Платону про свої переживання.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.