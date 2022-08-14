Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та спортсменка, яка має звання Майстер спорту України. А кілька років тому зірка перемогла на шоу "Танці зі зірками", де була в парі з Максом Леоновим. А після початку війни Санта поїхала до Європи, прихопивши із собою дітей. Вже зараз Дімопулос знаходиться у Танзанії. Зірка зазначила, що поїхала туди до чоловіка, адже він там живе та працює, проводячи більшу частину часу у цій африканській країні. Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала фото, де місцевий мешканець ліпить вареник. Молода людина, посміхаючись, працюючи на кухні.

"Сирники навчили готувати, борщ теж, вареники ліпити... Незабаром і "Червону Калину" заспіває", - написала Санта у сторіс, жартуючи з ситуацій.

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