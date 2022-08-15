Відома співачка Камалія показала відео зі свого виступу та звернулася до пакистанського народу.

Популярна артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України і яка одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео свого виступу, а у підписі до нього звернулася до пакистанського народу.

У ролику можна побачити, що Камалія виступила на приватній вечірці для пакистанців. На сцену вона вийшла в розкішній жовтій сукні з вишитим коміром та незвичайними рукавами. Її довге волосся розпущене та елегантно укладене, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Камалія звернулася до пакистанського народу та привітала його зі святом – Днем незалежності. "Висловлюю щире кохання всім пакистанцям, які святкують 75-ті роковини незалежності. Цінуйте свою незалежність і бажайте нам, українцям, зберегти незалежність від російської агресії", - написала артистка.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію співачки: "Яка ви класна!", "Вітаємо з Днем Незалежності", "Супер, Пакистан! Зі святом!", "Зі святом! Слава України", "Зі Святом Пакистан. Незламність духу і процвітання ", "Неперевершена Камалія!", "Молодко, приєднуюсь до поздоровлень!", "Чарівна".

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