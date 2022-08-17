Даша Ульянова, яка стала переможницею одного із сезонів "Холостяка", несподівано розповіла про свої нові стосунки.

Даша Ульянова, яка була переможницею шоу "Холостяк" в одному із сезонів, запам'яталася багатьом після проекту. Особливо її скандальне розставання з головним героєм проекту Максом Михайлюком, оскільки чоловік мав із кимось тестові стосунки ще на зйомках.

Втім, після цього Макс знайшов свою кохану і зараз разом із нею у щасливому шлюбі виховує дочку. А Даша нещодавно заявила, що розпочала нові стосунки. Після проекту дівчина жодного разу не показувала своїх обранців, не говорила про них та не розкривала плани на майбутнє.

Цього разу вона сказала, що не лише полягає у стосунках, а й живе разом із таємничим обранцем.

«Сьогодні був день домогосподарки. Закупівлі продуктів, приготування їжі, збирання. Може здатися дивним, але мені подобається сімейне життя», - каже Даша в Інстаграм.

Раніше Даша розповіла, як вплинула на її життя активна гімнастика, дівчина є майстром спорту і неодноразово завойовувала різні медалі на виступах.

«А старість – це коли після проїжджених 1000 км не можеш підвестися з ліжка. Або ж причиною може бути результат цих знущань у дитинстві. Тому, матусі, подумайте. Я вас благаю!" – висловилася Даша.

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