Так, у своєму Telegram-каналі артистка виклала фото з однією з шанувальниц і зізналася, що дуже радіє, коли до неї підходять.

«Робіть це частіше та не соромтесь», - закликала співачка.

У коментарях до допису користувачі Telegram оцінили її зовнішній вигляд і припустили, що Alyona Alyona схудла не менше ніж на 20 кілограмів.

«Наша гарнюня, найталановитіша та щира», «Ти схудла?», «Наче, мінус 20», «повернення додому, хоч і не надовго-вам личить», - пишуть у коментарях шанувальники Alyona Alyona.

Нагадаємо, співачка повернулась до Києва після довгої відстуності. Декілька місяців Alyona Alyona жила, приймала участь у благодійних концертах і виступала у Європі.

«Я їду в Європу. Це було складне для мене рішення. Але останні події дуже підштовхнули. Більше не можу просити допомагати тут людей фінансово. Частіше просять в нас і все менше допомагають нам. А так хочеться закривати всі запити. І рука не піднімається приймати від людей останню копійку на хліб. Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, бо просто нічим і ніяк. Всі мої статті доходів закриті. Все, що можна, роздала ще в березні. Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їх гибелі і допомагати з амуніцією. Поховання кума боляче по мені вдарило. Най всі сини повернуться живими! Більше не можу пасувати концерти в Європі, бо "не знаю, як взяти в руки мікрофон"…», - писала артиска у квітні перед своїм відїздом.

З моменту відїзду реперка та її команда активно просували її національний продукт на топові міжнародні платформи.

Більш того, трек "DANCER" від alyona alyona & Vladimir Cauchemar взяли до підліткового серіалу "Dangerous Liaisons" від NETFLIX.

Також нагадаємо співачка повідомила про трагедію, яка спіткала її родину.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни вкрали у відомої української співачки пісню.

Тим часом Ткач із "Квартал 95", стоячи на стадіоні, звернувся до Путіна.