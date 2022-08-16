Відомий український актор, зірка "Кріпосної" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який оголосив про розлучення із дружиною Тіною Антоненко, прокоментував в інтерв'ю для "ЖВЛ" розрив. У липні 2022 року Тарас і Тіна мали святкувати річницю подружнього життя, але не склалося і в червні вони заявили про розрив.

"Мені взагалі не хочеться коментувати це через велику повагу і любов до Тіночки. Та й не хочеться радувати всіх цих диванних критиків, щоб вони раділи. Дивні, якісь відчуття, я навіть не знаю, що сказати з цього приводу. Це все неприємно, це все ще важко. Просто має пройти час", - наголосив Тарас Цимбалюк.

Він додав, що немає такого способу, яким би актор зумів би вимкнути всі емоції та притупити біль. При цьому артист зізнався, що ще не готовий до нових стосунків.

"Я все ще люблю свою Тіну і нових стосунків мені не потрібно... Нам краще поки не бачитись", - розповів Тарас Цимбалюк.

Щодо Тіни Антоненко, то вона ніяк не коментує розрив із Тарасом. Хоча на її сторінці з'явився пост, в якому дівчина наголосила, що "війна - це випробування для стосунків, яке можуть пройти не всі пари".

Нагадаємо, що Цимбалюк з "Кріпосної" вперше вибухнув одкровеннями про розлучення.

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