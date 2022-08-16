Як пише Politeka.net, блогерка і переможниця 11 сезону реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан розлучилася з Михайлом Заливаком у розпал війни.
Тяжкий розрив і жах, який приніс в Україну російський окупант, виснажили дівчину, і вона вирішила вирушити у подорож. Спочатку Богдан поїхала до Хорватії, після цього перебралася до Великобританії, але зовсім недавно блогерка повернулася до України.
Зараз вона намагається розповідати про різні дрібниці у своєму житті, але не говорить про те, що відбувається в особистих відносинах.
В Instagram-сторіс Ганна Богдан показала, з ким провела один із вечорів після того, як повернулася до Києва.
Для зустрічі колишня кохана Заливако одяглася у простий та комфортний одяг. На ній були одягнені чорні велосипедки, футболка та кепка. На ноги вона взула зелені шльопанці.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Танкович із "Дизель шоу" повернувся у свій будинок і побачив, що росіяни винесли із собою: "Намагалися стати ближче до 21 століття"
"Аж автобус ворушиться": потужні вибухи у Криму зняли зблизька, оголошено евакуацію
"Це все прикро та неприємно": Олег Скрипка отримав від окупантів неприємний сюрприз на дачі під Бучею
"Великої душі була людина": зупинилося серце видатного українця
На другому фото Анна показала, із ким провела вечір. Вона позувала з брюнеткою у всьому білому. Дівчата обнялися.
«А ось ця красуня. Дякую за теплий та душевний вечір», - написала Ганна.
Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан розповіла, кого їй не вистачало на відпочинку у Лондоні
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан покрасувалася на відпочинку з найближчою людиною