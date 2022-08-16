Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала, з ким провела теплий та душевний вечір після повернення в Україну.

Як пише Politeka.net, блогерка і переможниця 11 сезону реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан розлучилася з Михайлом Заливаком у розпал війни.

Тяжкий розрив і жах, який приніс в Україну російський окупант, виснажили дівчину, і вона вирішила вирушити у подорож. Спочатку Богдан поїхала до Хорватії, після цього перебралася до Великобританії, але зовсім недавно блогерка повернулася до України.

Зараз вона намагається розповідати про різні дрібниці у своєму житті, але не говорить про те, що відбувається в особистих відносинах.

В Instagram-сторіс Ганна Богдан показала, з ким провела один із вечорів після того, як повернулася до Києва.

Для зустрічі колишня кохана Заливако одяглася у простий та комфортний одяг. На ній були одягнені чорні велосипедки, футболка та кепка. На ноги вона взула зелені шльопанці.

На другому фото Анна показала, із ким провела вечір. Вона позувала з брюнеткою у всьому білому. Дівчата обнялися.

«А ось ця красуня. Дякую за теплий та душевний вечір», - написала Ганна.

Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.

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