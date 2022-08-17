Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка нещодавно пішла з групи "Час та Скло", а після початку війни ще й розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом, з яким була понад 10 років разом. А нещодавно стало відомо, що Надя зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним, другом сім'ї, який також розлучився із дружиною Дашею. Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Надя поділилася кадрами, де танцювала із подружкою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Скоро 1 млн на Ютубі", "О, нарешті танцювальний тик-ток", "Ось і зустрілися дві ідеальні дівчата", "Які ж вони красиві", "Нарешті зустрілися", "Як там? Натанцювалися?" , "Чому Настя така спокуслива", "Надя подарувала мені дитинство", "Світла і Надя зустрілися", "Залишилося тільки поцілуватися з дівчиною, як Полякова з донькою".

Нагадаємо, Дорофєєва зацікавила підготовкою до зустрічі з кавалером.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги.

Також Politeka писала, що Дорофєєва здивувала незвичайним виконанням свого українського хіта