Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук 17 серпня відзначає день народження. Якщо ж минулого року вона закотила справжнісіньку вечірку із зірковими колегами, давала інтерв'ю і встигла вразити розмахом, то цього разу все інакше.

Сімейний вечір з близькими та кілька пам'ятних фото в Інстаграмі артистки вразили фанатів. Сама вона поставилася до цього дня з нинішнім станом справ досить спокійно і навіть продумала свій образ. Артистці виповнилося 37 років.

«А ось ми на романтичному обіді. Одягла вечірню сукню, але не забуваємо, що зараз війна і може бути повітряна тривога. Тому я одягла босоніжки замість туфель зручно! Цей день для тебе, мій чоловік.

Як казала подруга, нам за 30, а не під 40! І нікому не кажи» - додала Ганна з гумором.

Також Ганна Саліванчук вирішила розповісти не про бурхливе святкування свого дня народження. А зробила спеціальну заяву, як хоче, щоб її привітали цього року.

«Сьогодні мій День народження, однак, не хочеться бути багатослівним. Якщо ви хочете привітати мене, задонайте кошти на Харківський дитячий будинок, в якому проживають дітки з вадами.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.

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