Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі, говорить про себе та вражає розповідями про те, що відбувається у її житті. Зараз артистка вилетіла за кордон з дитиною і вирішила порушити тему її виховання.

«Це, звичайно, завдання не з легких виростити чоловіка з найбільшої літери у світі! Тоді, я вважаю, все, що ти робиш у своєму житті і його теж має бути з великих літер! Ви питаєте мене про способи виховання? Але я й сама себе питаю щодня 🤣» - наголошує Ксенія.

Вона розповіла, що абсолютно впевнена, що чоловік з народження має отримати якісну порцію маминого кохання, ніжності та турботи. У цей період, період війни, вони з сином неймовірно зблизилися і він зміг по-новому, глибоко відчути її кохання.

«Він росте щодня і я все частіше відчуваю в ньому чоловіка, його мудрість та силу. Іноді він дуже швидко справляється з моїми емоціями, а я чесно ділюся з ним своїми зізнаннями та переживаннями... Упевнена, що Мама це щось особливе для хлопчиків, як і тата для дівчаток. Я так хочу подарувати синові таку кількість любові та довіри, щоб він зміг дарувати її людям та своїй жінці, не вимагаючи нічого замість цього» - каже Ксенія.

У Ксенії поцікавилися, чи змогла вона взяти дитину з притулку: «Так, навіть говорила про це з Платоном. І він сказав, що готовий стати старшим братом. Однак, наскільки мені відомо, сім'я має бути повною. Тому для початку нам треба знайти хорошого батька», - розповіла Мішина.

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