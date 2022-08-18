Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український музикант, який підтримує наших військових, допомагає благодійним фондам та намагається вести активну діяльність. Дружина Віктора раніше була його концертним директором. Катерина Репяхова зараз є популярним блогером і нерідко розповідає про їхню родину.
На цей раз Катерина показала в Інстаграм, як вони проводять час на відпочинку, який вирішили собі влаштувати не так давно.
«Бути мамою – це коли ти хочеш гарне фото з вікенду, але спочатку у тебе в кадрі валяється пляшечка, а потім син розважається 😁 В решті фото тільки такі 😁 Знайомо?)» - пише Катерина про відпочинок.
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«😂Дуже знайомо 😂; Катя, чудові фотографії. Дякую, що поділилися своєю радістю; Так дуже знайоме 😅 а потім ще, мам сфоткай ще мене 😂 Красиві 😍💞💐Миша такий вже дорослий і красивий 😍 Люблю за вами спостерігати; Класні фотографії, живі; А пляшечка дитяча валяється на підлозі, це так задумано?».
Також Репяхова поділилася фотографією Михайла, показавши, на кого насправді схожа дитина.
На фото можна побачити саму Катю, коли їй було три роки. А знизу фотографію Миші, якому рік зараз.
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