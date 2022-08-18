Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала, какие выходные они себе устроили с мужем и ребенком в этот раз.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который поддерживает наших военных, помогает благотворительным фондам и старается вести активнцю деятельность. Супруга Виктора ранее была его концертным директором. Катерина репяхова сейчас является популярным блогером и нередко рассказывает об их семье.

В этот раз Катерина показала в Инстаграм, как они проводят время на отдыхе, который решили себе устроить не так давно.

«Быть мамой – это когда ты хочешь хорошее фото из уикенда, но сначала у тебя в кадре валяется бутылочка, а потом сын развлекается 😁 В остальных фото только такие 😁 Знакомо?)» - пишет Катерина об отдыхе.

В сети отреагировали:

«😂Очень знакомо 😂; Катя, фотографии чудесные. Спасибо, что поделились своей радостью; Так очень знакомо 😅 а потом еще, мам сфоткай еще меня 😂 Красивые 😍💞💐Миша такой уже взрослый и красивый 😍 Люблю за вами наблюдать; Классные фото, живые; А бутылочка детская валяется на полу, это так задумано?».

Также Репяхова поделилась фотографией Миши, показав, на кого на самом деле похож ребенок.

На фото можно увидеть саму Катю, когда ей было три годика. А снизу фотографию Миши, которому годик сейчас.

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