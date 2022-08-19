Українська телеведуча Катерина Осадча вперше показала, як народжувала третього сина рівно рік тому та опублікувала фото, зроблені до пологів та після них.

Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов — одна з найусвідомленіших пар українського шоу-бізнесу. Разом вони виховують двох синів Івана та Данила.

Телеведуча в Інстаграмі коротко описала процес народження молодшого сина та реакцію свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова.

Катерина розмістила кілька фото, де постає у пологовому залі. Весь цей час поряд із Катею Осадчою був її чоловік Юрій Горбунов . Також ведуча показала, як виглядала палата, де вона була.

"Нічна романтика рік тому з Юрою. Він смішив мене, що це БДСМ-приладдя, а не пологовий будинок", - згадала Осадча, як жартував чоловік.

Також Катя Осадча показала останній знімок малюка, якого лікарі досліджували на УЗД. Ведуча також продемонструвала, що їй вистачило сил робити селфі прямо на лікарняному ліжку. Втім, тієї щасливої ​​ночі вона фотографувала не лише себе, а й чоловіка.

На останньому знімку телеведуча Катя Осадча показала вже щасливого батька двох синів Юрія Горбунова, який радісно посміхається на камеру.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.