Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка була переможницею шоу "Холостяк" і одружилася з головним героєм проекту Микиту Добриніна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася грайливим відео, на якому через рік після пологів показала фігуру до і після схуднення.

Так, спочатку Дашу в кадрі можна побачити через короткий час після пологів, де вона ще не повернулася до своєї звичної форми. А потім дівчина демонструє результати своєї праці – вона здорово схудла. Тепер, через рік після народження сина Лева, блогерка виглядає дуже стрункою та підтягнутою.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Я пам'ятаю, як після вагітності мені писали коментарі на кшталт: "вона виглядала раніше стрункішою, що з нею стало" і тд. Але я знала, що мені потрібен тільки час і моя завзятість. P.s. Хейтери, тримайте свою варту".

Шанувальники відразу почали коментувати відео Даші: "Красуня і велика молодець. Тільки так тримати", "Ви прекрасні в будь-якій вазі та вигляді, Даша", "Клас", "Молодець, так тримати", "Це ж скільки праці вкладено в таку Шикарну фігуру. Ще краще виглядаєш, ніж перед вагітністю", "Молодець. Після вагітності треба дати своєму тілу час на відновлення, і не вимагати від нього відразу тієї форми, яка була", "Хейтери ймовірно не розуміють процесів вагітності та пологів, відновлення згодом".

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