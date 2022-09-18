Як пише Politeka.net , Лілія Подкопаєва - відома українська спортсменка, яка стала володаркою золотих медалей на Олімпійських іграх. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Подкопаєва про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу Лілія поділилася кадрами із трирічною дочкою, яка сьогодні святкує день народження.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"З днем народження вашу лялечку", "З іменинницею. Здоров'я, щастя та миру", "З днем народження цю прекрасну, красиву дівчинку", "Мою улюблену хрещеницю, мою полуничку, мою солодку Евелішу з Днем народження!", "Красуня, з днем народження", "Щирі привітання маленька красуня, щасливого дитинства", "Вітаємо вашу милу дівчинку! Нехай буде щасливою і успішною".
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"ОДКБ ПНХ": перша країна збунтувалася проти "путінського НАТО"
Як павуки в банці: система управління окупантів руйнується на Донбасі вже навіть без ударів ЗСУ
"Готуються зі зброєю в руках перехопити владу у Кремля": до чого може призвести оголошена "самобілізація" Кадирова
Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила новою заявою про українську мову: "Як мінімум дивно..."
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вразила молодим виглядом у сукні з українським духом .
А ще Politeka повідомляла, що подруга Лорак Подкопаєва влаштувала святкування Дня незалежності України у США .
Також Politeka писала, що Лілія Подкопаєва принесла українцям гарну звістку, що змінилося