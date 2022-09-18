Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва показала трирічну доньку, яка сьогодні святкує день народження.

Як пише Politeka.net , Лілія Подкопаєва - відома українська спортсменка, яка стала володаркою золотих медалей на Олімпійських іграх. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Подкопаєва про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Лілія поділилася кадрами із трирічною дочкою, яка сьогодні святкує день народження.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"З днем ​​народження вашу лялечку", "З іменинницею. Здоров'я, щастя та миру", "З днем ​​народження цю прекрасну, красиву дівчинку", "Мою улюблену хрещеницю, мою полуничку, мою солодку Евелішу з Днем народження!", "Красуня, з днем ​​народження", "Щирі привітання маленька красуня, щасливого дитинства", "Вітаємо вашу милу дівчинку! Нехай буде щасливою і успішною".

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вразила молодим виглядом у сукні з українським духом .

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