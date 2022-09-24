"Дизель шоу", двоє з артистів якого зараз розважають росіян та нарвалися на шквал критики від українців, підготувало номер про зрадників України.

Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Сморигін, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Дмитро Танкович та Юлія Мотрук разом вийшли на сцену та виконали патріотичну пісню, присвячену зрадникам України.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили відео фрагменту виступу.

"Кожному, хто після початку війни зрадив свою країну, присвячуємо! 💔 Тепер ми точно знаємо, хто є справжнім героєм 💪🏻 і патріотом та хто ні за що не зійде зі шляху до перемоги 💙💛 Гордо кажемо «чао» 👋🏻 усім зрадникам та продовжуємо боротися за нашу незалежність", — написали "дизелі" під відео.

Відзначимо, зірки "Дизель шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин продовжують заробляти криваві рублі та обурили українців своєю появою на круїзному лайнері Astoria Grande, що курсує з російського міста Сочі до Туреччини.

Писаренко та Нікішин родом з росії, але активно працювали в Україні. Влітку керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповідав, що після повномасштабного вторгнення рф Писаренко з родиною залишився в Україні і продовжував виступати в складі "Дизель шоу", а Євген Нікішин поїхав до своєї родини в росію.

Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП.

Як Politeka повідомляла, Крутоголов із "Дизель шоу" розповів, що відбувається на передовій, де служить його брат.

Також Politeka писала, що Крутоголов із "Дизель шоу" знайшов причину, чому ніколи не піде служити.