Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала, як можна щасливо провести вечір без коханих.

Відома блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк", після розлучення з головним героєм шоу Михайлом Заливаком продовжує активно займатися собою. Не забуває Ганна про активне дозвілля, відпочинок та мирні вечори з близькими.

Також Ганна любить відвідувати різні контактні зоопарки та парки, цього разу Богдан показала, як насолоджувалася вільним часом із маленькими пухнастиками.

«Люблю контактні зоопарки, сьогодні отримала масу задоволення. Дуже хотілося до лемурів, але сьогодні не пустили, вони не в дусі.

Взагалі обожнюю мавпочок, напевно через те, що сама народилася в рік мавпи. Дуже смішні, кумедні та непосидючі. Здобула масу емоцій, але якось сумно через те, що всі тварини не на волі…» - висловилася Ганна про те, як провела вечір п'ятниці.

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Так, в останній робочий день дівчина обрала повсякденне вбрання, що складається з укорочених джинсів та звичайного гольфу чорного кольору. На плечі вона накинула чорну шкіряну куртку – річ поза часом, вона була, є і буде модною завжди.

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