Як пише Politeka.net, Андрій Рибак має безліч шанувальників, яким він запал у серця і як гуморист, і як учасник романтичного шоу, де боровся за серце Ксенії Мішиної. Артист регулярно радує шанувальників новими фото та відео, показуючи та розповідаючи, що відбувається у його житті після весілля з моделлю Аліною Смирновою.
Так, у себе в Instagram-акаунті у форматі сторіс Андрій виклав кадри, які встигла зняти його дружина.
На них він ніжно гладить і цілує домашнього вихованця. Ніжності шоумен влаштував на ліжку.
Сам Рибак жартівливо заявив, що все це монтаж, а насправді він дуже жорсткий.
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«Це все монтаж! Я жорсткий», - відреагував екс-учасник «Холостячки».
Зазначимо, що нещодавно Андрій та Аліна зіграли весілля на даху пентхауса у Києві. Ведучим свята став колега Рибака, Андрій Чорновіл.
Серед гостей на весільній вечірці були помічені учасники першого та другого сезонів реаліті Холостячка – Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата.
Нагадаємо, Рибак із "Холостячки" показав, чим його балує красуня-дружина після весілля: не втримався і сфотографував
А ще Politeka повідомляла, що Рибак із "Холостячки" показав, куди відвіз молоду дружину у медовий місяць.
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