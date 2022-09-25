Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист збентежив шанувальниць гарячим фото без одягу.

Як видно, на новій фотографії Тарас зображений у вбиральні, він зайнятий тим, що чи знімає, чи вішає светр на вішалку. При цьому актор позує в лише темних штанах, а його торс з рельєфними м'язами покривають тільки татуювання на шкірі.

У підписі до публікації Цимбалюк нічого не написав, натомість шанувальники відразу почали коментувати нове пікантне фото зірки: "Вогонь", "Чому танк не в ангарі?", "Вау, який гарний!", "Красівець українського кіно, вогонь", "Тарасе, скільки у вас тату? Я нарахувала 10. Їх більше?", "Благословенний недільний день! Дуже приємно тебе бачити! Красень!", "Красунчик".

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