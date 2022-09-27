Телеведуча Леся Нікітюк відвідала Естонію та провела зустріч із мером Таллінна, під час якої обговорила важливі питання.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк активно знімає новий сезон авторської передачі “Ле Маршрутка”, в якій вона їздить різними куточками України та розповідає цікаві історії.

Тепер телеведуча поїхала до Естонії, де зустрілася з мером Таллінна Михайлом Кілвартом. Про те, як пройшов її візит Леся Нікітюк прозвітувала у своєму Instagram-акаунті.

"24 лютого - в Україні це страшна дата, це початок повномасштабної війни. 24 лютого - в Естонії, це день Незалежності. Для естонців - День Незалежності, це як день народження! Це веселе і водночас сумне свято. Тому що естонський народ пам'ятає і ніколи не забуває про страшні радянські репресії, тому цей день для них, наповнений сльозами щастя і смутку... Під час зустрічі мер Таллінна мені сказав, що коли всі дізналися про повномасштабне вторгнення росії в Україну, то естонська рана знову відкрилася і почала кровоточити. ", - Написала вона.

За словами Нікітюк, саме тому естонська влада та народ одразу ж почали підтримувати українців та пропонувати свою допомогу. Естонці надсилають свої донати Україні та вірять у ЗСУ.

"Естонія прийняла приблизно 55 тисяч українських біженців, це 4% населення цієї країни. Соціальні служби, послуги освіти – все це надається людям, які тікають від війни. Естонія створила тисячі місць у школах для дітей біженців з України, було відкрито нові школи, у тому числі школа Свободи в Таллінні", - поділилася Нікітюк.

Нагадаємо, що Нікітюк чесно зізналася, заради чого відлетіла з України до Естонії: "Не просто так..."

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.

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