Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – відома італійська актриса, якій зараз 57 років. Зірка має двох дітей - 18-річну Діву та 12-річного Леоні, яких вона народила від актора Венсана Касселя, з яким Моніка розлучилася в 2013 році. Старша дочка виросла справжньою красунею і стала моделлю. Моніка вирішила показати Діву, опублікувавши новий знімок в Інстаграмі.
На фото Діва позувала у витонченій сукні, спустивши бретельки з плечей. А образ дочка Беллуччі доповнила стильною сумочкою.
"Діва у Мілані на вечірці", - написала Моніка у підписі до фотографії.
"Твоя тінь", "Прекрасна діва", "Чудова", "Королева", "Ти найкрасивіша і бездоганна на світі", "Що цікаве чекає нас від Моніки", "Будь ласка, будьте голосом іранського народу!", "Красиво і спокусливо", "Стильна як Моніка", "Вона така худа", "Така доросла, дуже схожа на тебе".
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