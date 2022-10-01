Як пише Politeka.net , в Instagram Stories Даша Хлистун розмістила новий кадр, на якому продемонструвала малу, яка помітно підросла.
Заради ефектного кадру модель посадила дівчинку на поручні біля вікна у вагоні поїзда та почала знімати її на телефон.
Зазначимо, що півторарічна Аріана була дуже модно одягнена. На ній красувалися стильні черевики, штанці та біла кофточка від відомих брендів.
"До зустрічі в Україні", – підписала знімок модель.
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Як відомо, Макс Михайлюк та Даша Хлистун познайомилися у соцмережах майже одразу після фіналу шоу "Холостяк". Як відомо, з переможницею проекту Дашею Ульяновою відносини у пілота не склалися. Через деякий час закохані стали жити разом, вийшла заміж пара після народження малечі.
З початку повномасштабної війни Макс Михайлюк нерідко демонстрував фото у військовій формі та бронежилеті. Зважаючи на все, чоловік захищає Батьківщину у складі Десантно-штурмових військ України.
Нагадаємо, Даша Ульянова з "Холостяка" зачарувала виглядом в одязі, який ніколи не вийде з моди: "Дуже стильна і крута"
А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника несподівано засвітила дочку "Холостяка" Макса Михайлюка, показавши, як вона змінилася.
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