Українська модель і дружина героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун почала дедалі частіше показувати Аріану, яка підросла.

Як пише Politeka.net , в Instagram Stories Даша Хлистун розмістила новий кадр, на якому продемонструвала малу, яка помітно підросла.

Заради ефектного кадру модель посадила дівчинку на поручні біля вікна у вагоні поїзда та почала знімати її на телефон.

Зазначимо, що півторарічна Аріана була дуже модно одягнена. На ній красувалися стильні черевики, штанці та біла кофточка від відомих брендів.

"До зустрічі в Україні", – підписала знімок модель.

Як відомо, Макс Михайлюк та Даша Хлистун познайомилися у соцмережах майже одразу після фіналу шоу "Холостяк". Як відомо, з переможницею проекту Дашею Ульяновою відносини у пілота не склалися. Через деякий час закохані стали жити разом, вийшла заміж пара після народження малечі.

З початку повномасштабної війни Макс Михайлюк нерідко демонстрував фото у військовій формі та бронежилеті. Зважаючи на все, чоловік захищає Батьківщину у складі Десантно-штурмових військ України.

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