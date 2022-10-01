Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий модний образ.

У новому відео Даша, створюючи свій новий образ, розповіла, що зважила на попередні зауваження шанувальників при виборі нарядом. Так, цього разу вона одягла світлі джинси з не довгими штанинами і наголосила, що ці штани не волочаться по підлозі. Також блогерка одягла теплий синій кардиган укороченого фасону, тож він трохи оголив живіт, а зверху накинула чорну куртку, від якої пізніше відмовилася.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Дівчатка, по курточці скасування, бо у столиці сьогодні погода тепленька". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Даші: "Кожен лук - це бомба. Одне єдине пузико замерзне. Треба себе берегти", "Даша, вам дуже підходить цей відтінок блакитного, очі виразніші, і взагалі така свіженька", "Круто, у вас хороший смак, і мені подобається, коли волочиться по підлозі", "Млинець, де взяти таку футболку?", "Ви зробили груди? Або мені здалося, що я побачила компресійну білизну?", "У вас такий класний стиль. Завжди чекаю ваші відео. Ще хочу зробити комплімент вашому волоссю, воно нереальне".

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