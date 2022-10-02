Українська співачка Тіна Кароль у соціальних мережах все частіше ділиться особистими кадрами та дивує зауваженнями, у мережі обговорюють також новинку артистки – перекладений альбом "Скандал" англійською мовою. Також Кароль продовжує свій тур Америкою і показує невеликі уривки в Сторі.
"Сьогодні Тіна Кароль виступить у Денвері" - сказано у підписі під кадрами.
Багато хто оцінив сам образ Тіни, яка постала перед шанувальниками нещодавно в одному з нових та улюблених образів. Сукня у стилі українського прапора, розшита блискітками, давно привертає увагу та нагадує самій артистці, заради чого вона влаштовує благодійні концерти.
«Вау; Чарівно!; вона прекрасніша з кожним днем; Яка чудова жінка наша Тіна Кароль; намагалася не дарма» - пишуть у мережі.
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Нещодавно в інтерв'ю артистка розповіла багато про плани на майбутнє, поділилася зауваженнями та трохи "відкрила душу" під час спеціального візиту до Нью-Йорка.
«Для мене важливе все, що відбувається зі словом «Україна». Все, що сьогодні під прапором, це важливо. І кожну ініціативу я готова підтримати та бути ініціатором питань культурної дипломатії, які стосуються саме України, бо це мій поклик серця, моя місія і тому що маю такий паспорт».
Нагадаємо, Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.
Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.
Також Politeka писала, Кароль без макіяжу і в домашній одязі наважилася показати справжню себе.