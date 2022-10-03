Фіналістка "Холостяка" з Михайлом Заливаком Юлія "Зайчик" Бельченко влаштувала фотосесію в Мілані і ледь не стала жертвою грабіжників.

Як пише Politeka.net, про Юлію Бельченко, яку ще називають «Зайкою», заговорили після того, як вона вийшла у фінал шоу «Холостяк», головним героєм якого був харківський бізнесмен Михайло Залівако. Після поразки дівчина вирішила не сумувати, а активно розвивати свій блог у соцмережі Instagram, багато подорожувати і радувати шанувальників контентом про своє життя. За дівчиною стежать понад 330 тисяч людей.

Під час поїздки до Мілана Юлія не могла не поділитися атмосферними фотографіями, зробленими на вулицях міста.

Для прогулянки вона вибрала маленьку чорну сукню, поверх якої накинула піджак із білою вишивкою. Ще вона вирішила розповісти, як під час фотосесії у неї мало не вкрали телефон.

«Я рок-зірка. Ніч. Дощ. Холодно. Стрес, тому що бачу, що якісь 2 мужики вже поклали і око на мій телефон (не можу сказати, що Мілан – найбезпечніше місто у світі). Тестую нові лампи, все ж таки 80% успіху фото залежить від світла», - написала фіналістка «Холостяка».

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