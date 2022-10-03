Зокрема телеведучий Юрій Горбунов розкрив, що в Україні почалися перші зйомки після початку вторгнення росії.

Як повідомляє Politeka.net, широкий прокат українських та зарубіжних кіноновинок, безперервні зйомки стрічок; проведення кіношкіл та міжнародних фестивалів – усе це, як раніше, могло бути реальністю нашого кіножиття, якби не цинічне вторгнення росії на територію України.

Український телеведучий та актор Юрій Горбунов поспішив надихнути і розповів у Instagram, що кіноіндустрія в нашій країні потроху оживає.

Зокрема, телеведучий розкрив, що в Україні розпочалися перші зйомки після початку вторгнення росії. Тобто кіноіндустрія потроху почала працювати.

"Ми це зробили! Перші з моменту початку повномасштабного вторгнення зйомки серіалу!! Індустрія запрацювала!! Культурний та економічний фронт разом!! Все для нашого українського глядача!! Все для Перемоги!!", - написав Юрій Горбунов.

У коментарях українці зраділи цій новині та попросили зняти кумедну комедію, де буде висміяно російських окупантів.

"Молодці, ми економічний фронт теж повинні працювати!", "Чекаємо з нетерпінням, зніміть що-небудь кумедне про цих рашистів. Щоб ще більше підняти дух Українців", "Нехай все буде добре ❤️!!! Сил вам і натхнення!", – писали вони.

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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