Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши романтичні кадри із нової фотосесії у Парижі.

На нових фотографіях Анна знята у дивовижній локації, а за її спиною видно Ейфелеву вежу. Схоже, красуня перейнялася атмосферою і вирішила перетворитися на справжню француженку, на ній відповідний образ. На знімках Анна позує у червоній сукні у білий горошок з відкритими плечима, зверху вона накинула червоне пальто, а на руки одягла прозорі мереживні рукавички. Доповнює образ чорний бере з вуаллю, а в руках вона тримає хрусткі багети.

У підписі до публікації Неплях написала: "Солодка булочка із хлібобулочним". Шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію моделі, засипаючи її компліментами: "Я відчуваю запах Парижа. Фото шик", "Просто вау", "А, булочка з родзинками!", "Котик, це така хороша серія фото. Просто немає слів, ти дуже красива", "Краща фотосесія", "Чарівно!", "Як же це красиво", "Анюта, красуня", "Підкажіть хто фотограф", "Вау, яка булочка", "Ви реально дуже класна та вайбова", "Втілення жіночності", "Неймовірна", "Занадто красиво", "Фатальна".

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